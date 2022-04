Vibo capitale italiana del libro partecipa per la seconda volta al Maggio dei libri

23/04 Giornata mondiale del libro e la lettura 2022

● 23/04 La Svizzera incontra Vibo Capitale del libro- ITGI-ITI ore 11.30 “Progetto Scrittori

svizzeri di lingua italiana ASSI” -Parlare e scrivere in italiano, lontano da casa- con PianezziSimonelli- Fariña Leggere per #comprendere il Presente

● 23/04 La Svizzera incontra Vibo Capitale del libro- IPSEOA E. Gagliardi ore 11,30 “Progetto

Scrittori svizzeri di lingua italiana ASSI” I racconti, palestra di ogni scrittore con BuzziGenetelli- Leggere per #comprendere il Presente

● 23/04 ore18.00 Pal. Gagliardi – Donne di carte “La Calabria delle Donne” presentazione

edizione del libro sulla vita di Eleonora Morelli Leggere per #comprendere il Passato

● 28/04 Palazzo Gagliardi Liceo Scientifico festival delle Scienze- Le pagine della Scienza

Leggere per #comprendere il Futuro

● 29/04 Palazzo Gagliardi Liceo Scientifico festival delle Scienze- Le pagine della Scienza

Leggere per #comprendere il Futuro

● 30/04 Palazzo Gagliardi Liceo Scientifico festival delle Scienze- Le pagine della Scienza

Leggere per #comprendere il Futuro

MAGGIO 2022

Il Maggio dei libri: “Leggere per comprendere il passato”, “Leggere per

comprendere il presente”, “Leggere per comprendere il futuro”

● 2/05 – ore 11.30- Pal. Gagliardi-Presentazione del libro “L’orto sull’albero” di Francesco

Mangano con Ist. IPSEOA E. Gagliardi indirizzo agricoltura e sviluppo rurale Leggere per

#comprendere il Futuro

● 3/05 ore 11.00 Palazzo Gagliardi “La Grammatica cinese” di G. Cinquegrana- Xia LijuanR.Barone con il Liceo Statale V. Capialbi – Presenta G. Cinquegrana Leggere per

#comprendere il Futuro

● 04/05 ore 11.30 Laboratorio di lettura con le scuole primarie e videocartone del libro “Le

avventure di Balù” di A-M. Deodato e G.Catalani Leggere per #comprendere il Futuro

ore 18.00 palazzo Gagliardi – Un libro al mese “Distanti” Autori vari – Ass. L’isola che non c’è

Leggere per #comprendere il Futuro

● 6/05 Palazzo Gagliardi ore 17.55 “A sud del futuro”- Presentazione del libro “Perimetro

Kuhn” di Leopoldo Carlesimo– Associazione Electa – Leggere per #comprendere il Futuro

ore 18,25 “A sud del futuro”- Presentazione del libro “Un po’ più al sud “ di Pietro Del Re

Associazione Electa – Leggere per #comprendere il Futuro

ore 18,45 “A sud del futuro”- Presentazione del libro “Napolinegra”di Vincenzo Brizzi –

Associazione Electa – Leggere per #comprendere il Futuro

7/05 ore 11.00 – Nuova apertura Biblioteca Comunale con la presenza di Klaus Davi-Letture

ad alta voce – Leggere per #comprendere il Presente

ore 18.00 – Palazzo Gagliardi-Presentazione del libro “Via Savoia. Il labirinto di Aldo

Moro” di Marco Follini. Modera Karen Sarlo Leggere per #comprendere il Passato

● 10/05 ore 10.30 PalaMorelli- Evento Conclusivo del progetto Leggere contro le mafie con

Ass. San Benedetto e Libera con gli Istituti di Istruzione di II grado Leggere per #comprendere

il Presente

● 11/05 Un libro al mese P. Codazzi “La storiografia dei disguidi” – Ass. L’isola che non c’è

Leggere per #comprendere il Presente

● 12/05 ore 18,00 Progetto Young Translators at Work del Liceo Scientifico G. Berto

Traduzione in italiano da parte degli alunni della Prof.ssa Stefania D’Amato del libro di

Andrew Lang “Spauracchi e storie fantastiche” edito da Libritalia con il Comune di Vibo

Valentia Leggere per #comprendere il Futuro

● 14/05 Istituto Superiore De Filippis –Prestia. Presentazione libro di Marisa Manzini “Donne

custodi, donne combattenti” Leggere per #comprendere il Presente

● 18/05 Un libro al mese P. Biondi “Il testimone” – Ass. L’isola che non c’è Leggere per

#comprendere il passato

● Dal 19 al 23 maggio Salone del libro di Torino

● 19/05 ore 17.00 Torino Salone del libro. Sala Madrid “Leggere al futuro. Libri, programmi e

letture in …Capitale: da Vibo Valentia a Ivrea”. Passaggio di testimone

● 25/05 ore 18.00 Pal. Gagliardi. Sua Eccellenza il Vescovo Attilio Nostro presenta il libro di Sua

Santità Papa Bergoglio. Introduce Don Filippo Ramondino. “La buona vita”- Leggere per

#comprendere il Presente

● 27/05 ore 18.00 Palazzo Gagliardi- Presentazione del libro Le rondini di Moccone-Memorie

di un’infanzia in Calabria di Gino Sinatra Leggere per #comprendere il passato

● Dal 30 maggio al 4 giugno. Parco di Palazzo Gagliardi. Festa dell’ambiente. “Dall’albero alla

carta stampata e l’arte del riciclo”, con Istituto d’Arte D. Colao e Assessorato all’Ambiente

Leggere per #comprendere il Futuro