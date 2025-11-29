Premio Welfare Oggi 2025: Reggio Calabria si classifica al secondo posto con il progetto “Visioni e pratiche integrate innovative”

Il Comune di Reggio Calabria e l’ASP di Reggio Calabria ottengono un prestigioso riconoscimento nazionale: il progetto “Visioni e pratiche integrate innovative”, presentato nell’ambito del Forum Nazionale della Non Autosufficienza di Bologna, si è classificato al secondo posto tra i trenta partecipanti alla XVII edizione del “Premio Welfare Oggi”, in programma il 26 e 27 novembre presso il Centro Congressi Savoia Hotel.

Un risultato eccellente che premia la visione strategica e l’impegno concreto delle istituzioni locali nel costruire un sistema integrato di interventi sociali e sanitari davvero centrato sulla persona.

La buona prassi, presentata dal Settore Welfare del Comune in collaborazione con il Coordinamento Funzionale dell’ASP per le Disabilità Complesse, ha come cuore pulsante l’Equipe Integrata Socio-Sanitaria (E.I.S.S.). Questo modello innovativo supera la storica frammentazione tra sociale e sanitario, creando una reale “comunità di cura” capace di generare azioni concrete sul territorio.

L’Assessora al Welfare Lucia Nucera; il Dirigente del Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, Avv. Francesco Barreca; il Direttore Generale dell’ASP di Reggio Calabria Dott.ssa Lucia Di Furia e la Responsabile del Coordinamento Funzionale e Gestionale Integrazione Socio Sanitaria per le Disabilità Complesse dell’ASP -Dott.ssa Fortunata Tripodi- hanno guidato il percorso che ha portato a questo importante risultato.

L’integrazione socio-sanitaria messa in piedi dai due Enti rappresenta un esempio concreto di come sanità e sociale possano lavorare insieme per migliorare la qualità della vita dei cittadini più fragili. Il modello è fondato su una forte sinergia istituzionale e sulla capacità di trasformare le normative in pratiche quotidiane. Si tratta di un traguardo fondamentale per il sistema socio-sanitario locale, frutto di una governance condivisa, strumenti comuni e spazi fisici dedicati alla collaborazione.

Il Comune di Reggio Calabria e l’ASP RC ringraziano tutti gli operatori sociali e sanitari che ogni giorno rendono possibile questa sfida di cambiamento, dimostrando che la collaborazione e la progettualità possono trasformare il welfare in un motore di sviluppo per l’intera comunità.