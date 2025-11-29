“Ha più valore, un milione di volte, la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra” - Ernesto “Che” Guevara
Il Consiglio comunale di Caulonia accoglie il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, orgoglio per la città e il territorio

Caulonia ha vissuto una giornata storica con la presenza di Salvatore Cirillo, cauloniese e più
giovane Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, incarico che ricopre dall’11 novembre.
La sua partecipazione al Consiglio Comunale ha rappresentato un momento di grande orgoglio per la
città e per l’intero territorio.
La seduta è stata aperta dalla Presidente del Consiglio Comunale Agnese Panetta, che ha sottolineato:
“La presenza del Presidente Cirillo è motivo di orgoglio e di speranza per Caulonia. La sua giovane
età unita alla responsabilità istituzionale dimostra che il futuro può essere costruito con entusiasmo e
competenza”.
Il Sindaco Francesco Cagliuso ha ricordato il percorso condiviso con Cirillo: “Abbiamo affrontato
insieme diverse questioni di interesse per la città, molte delle quali già risolte. Tante altre sono in
itinere e continueremo a lavorare in stretta sinergia per il bene della comunità e dell’intero territorio”.
“L’amministrazione comunale di Caulonia rinnova il proprio impegno a lavorare con determinazione
e unità, affinché la città continui a crescere e a essere protagonista di un futuro fatto di sviluppo,
coesione e speranza”, ha concluso il sindaco Cagliuso. Il Vice Sindaco Giovanni Riccio ha
evidenziato l’importanza del dialogo istituzionale: “La collaborazione con il Presidente Cirillo
rafforza la capacità di Caulonia di essere protagonista nelle dinamiche regionali”.
Sono seguiti gli interventi degli Assessori, Antonella Ierace ha espresso con intensità il valore di
un giovane cauloniese ai vertici regionali, sottolineando il legame tra radici e futuro, quindi Vincenzo
Antonio Frajia: ha rimarcato l’impegno dell’amministrazione nel cogliere le opportunità di crescita
che derivano da questa sinergia, infine Maria Campisi: ha parlato di “un segnale positivo per i
giovani e per la fiducia nelle istituzioni”.
Il civico consesso è proseguito con i contributi dei Consiglieri Lorenzo Commisso, Maurizio
Sorgiovanni, Antonio Marziano, Andrea Lancia, Antonella Carafa e Ilario Cavallo, che hanno
espresso apprezzamento e sostegno al percorso di collaborazione. La capogruppo di minoranza
Luana Franco ha dichiarato: “Pur nelle differenze politiche, riconosciamo il valore di questa
presenza e auspichiamo che il dialogo istituzionale sia sempre al servizio della comunità”.
Il Presidente del Consiglio Regionale Salvatore Cirillo ha ringraziato il Consiglio Comunale per
l’invito: “Il mio impegno è e resterà costante. Caulonia è la mia città e continuerò a lavorare affinché
il dialogo istituzionale porti risultati concreti. La sinergia tra Comune e Regione è la chiave per
costruire un futuro migliore.”
Il Consiglio Comunale straordinario si è concluso con un messaggio condiviso: Caulonia guarda
avanti con fiducia, consapevole che la presenza di un giovane cauloniese ai vertici regionali
rappresenta un’opportunità unica per rafforzare il ruolo della città e del territorio nel panorama
calabrese.

