Siderno, trasporto sociale: al via la presentazione delle domande

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, con l’assessorato alle Politiche Sociali che fa capo al vicesindaco Salvatore Pellegrino rende noto che l’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, comprendente il Comune di Siderno, ha diramato un avviso pubblico finalizzato all’individuazione dei beneficiari del Servizio di Trasporto Sociale.

La misura è finanziata con risorse FRPS annualità 2024 e 2025, ed è rivolta a favorire la mobilità di persone in condizioni di fragilità, disagio o ridotta autonomia. Il servizio è gestito mediante convenzioni con Enti del Terzo Settore.

L’obiettivo del bando è quello di facilitare gli spostamenti, anche fuori regione, di persone con compromissione dell’autonomia come anziani ultrasessantacinquenni, in condizioni di solitudine e fragilità, minori o adulti diversamente abili – anche adulti – in condizione di difficoltà, bambini e famiglie; pazienti residenti in zone isolate o non collegate col trasporto pubblico agli ambulatori di riabilitazione e terapia e alle strutture pubbliche; trasporto per partecipare a opportunità di formazione, istruzione e socializzazione; accompagnamento dei soggetti in situazione di fragilità e/o difficoltà economica per l’implementazione e il potenziamento dei servizi resi dall’Ambito.

Le domande possono essere presentate, utilizzando il modello di domanda allegato alla presente, con le seguenti modalità:

– a mano al protocollo del Comune di residenza o tramite PEC all’indirizzo ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it, corredate da copia del documento d’identità, attestazione ISEE e certificazione medica.

Le istanze di accesso al Servizio di Trasporto Sociale saranno accolte e valutate con modalità “a sportello” secondo l’ordine cronologico di arrivo, fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. I criteri di selezione e gli ulteriori dettagli sono indicati nell’Avviso allegato alla presente e altresì pubblicato sull’albo pretorio del sito istituzionale del Comune di Siderno www.comune.siderno.rc.it.