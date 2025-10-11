Raccolta alimentare di O.RA. DI. A.GI.RE. a Villa San Giovanni

In occasione della Giornata Nazionale del Dono, l’associazione O.RA. DI. A.GI.RE., in collaborazione con l’IIS “Nostro – Repaci” e l’I.P.Alb.Tur. “Trecroci”, ha promosso una raccolta alimentare straordinaria, inserita nel solco delle iniziative dell’Istituto Italiano del Dono e ispirata dallo slogan #Donaremidona.

Studenti protagonisti della solidarietà

Guidati con passione dalle docenti Tiziana Pizzimenti per l’alberghiero e Santina Acclavio per il “Nostro-Repaci”, gli studenti delle scuole hanno presidiato con entusiasmo diversi esercizi commerciali della città, raccogliendo alimenti e beni di prima necessità destinati alle famiglie bisognose del territorio. Il loro impegno, la dedizione e la capacità organizzativa hanno reso la giornata un autentico successo, dimostrando che la generosità è contagiosa e che, come recita un noto proverbio, “chi semina bene raccoglie buoni frutti”.

Il valore del dono e la forza della collaborazione

L’iniziativa ha visto una partecipazione corale: docenti, volontari dell’associazione e commercianti locali hanno collaborato fianco a fianco con i ragazzi, offrendo tempo, energie e risorse per sostenere chi vive momenti di difficoltà. In particolare, l’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. rivolge un sentito ringraziamento alle Dirigenti Scolastiche Enza Loiero e Maristella Spizzano, che hanno accolto con favore la proposta, ai docenti che hanno collaborato, ai volontari che hanno guidato gli studenti e, soprattutto, ai ragazzi che hanno gestito con responsabilità la raccolta.

Grazie agli esercizi commerciali

Un ringraziamento speciale va agli esercizi commerciali che hanno aperto le porte all’iniziativa, dimostrando grande sensibilità e spirito comunitario: Brilla, Sanitaria “Gioia del Bimbo”, Supermercato Conad City, Supermercato Conad Superstore della Perla dello Stretto, Supermercato Eurospar. Il loro sostegno ha contribuito in modo determinante al successo della giornata.

Conclusione

L’associazione O.RA. DI. A.GI.RE. ribadisce l’importanza di fare rete e di continuare a promuovere la cultura del dono, perché “donare ci dona”: un piccolo gesto può diventare una grande speranza per chi ne ha bisogno. Un plauso va a tutti i protagonisti di questa splendida pagina di solidarietà, che ha lasciato un segno profondo nel cuore della comunità di Villa San Giovanni.