Visita della console della Romania Ioana Gheorghias alla Uil di Reggio Calabria: un confronto concreto per i diritti dei lavoratori romeni in Calabria

Si è svolto, questa mattina, presso la Camera Sindacale della Uil di Reggio Calabria un importante incontro istituzionale con la Console Generale della Romania, Ioana Gheorghias, in visita ufficiale nel territorio reggino accompagnata da Roxana Iliescu, Consigliere per lavoro ed affari sociali presso l’Ambasciata di Romania a Roma. Ad accoglierla la Segretaria generale della Uil Calabria Mariaelena Senese e il Segretario generale della Uil di Reggio Calabria Giuseppe Rizzo.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto costruttivo e di dialogo diretto sui problemi concreti vissuti dalle lavoratrici e dai lavoratori romeni presenti in Calabria, in particolare nei settori dell’agricoltura, dell’assistenza familiare, dell’edilizia e dei servizi.

Durante l’incontro, le parti hanno discusso dei principali temi di interesse della comunità romena nel mondo del lavoro: dal rispetto dei contratti collettivi e delle condizioni di sicurezza, fino alla necessità di potenziare servizi di informazione, tutela e integrazione sociale.

Mariaelena Senese ha sottolineato l’importanza di “costruire reti stabili tra sindacato e rappresentanze diplomatiche per superare gli steccati burocratici e culturali, e offrire ai lavoratori i giusti diritti e le corrette tutele riconosciute dalle leggi e dai contratti di lavoro”.

Giuseppe Rizzo, dal canto suo, ha evidenziato come “la Uil di Reggio Calabria sia da sempre impegnata nella difesa delle fasce più vulnerabili del mondo del lavoro, e oggi più che mai è fondamentale rafforzare la collaborazione con le istituzioni romene per garantire presenza sindacale, ascolto e soluzioni concrete”.

La Console Gheorghias ha espresso apprezzamento per l’iniziativa e ha manifestato la volontà di mantenere attivo un canale diretto di comunicazione e collaborazione con la Uil calabrese, anche attraverso eventi informativi rivolti alla comunità romena e percorsi di orientamento al lavoro in sinergia con i servizi del sindacato. “Il nostro consolato itinerante – ha detto la Console – serve ad avviare un confronto utile ad abbattere i ponti, ad aiutare l’integrazione e migliorare le condizioni di lavoro delle nostre concittadine e dei nostri concittadini. La sinergia istituzionale può essere utile a superare qualsiasi tipo di problema”.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a sviluppare ulteriori momenti di confronto e a promuovere insieme iniziative che favoriscano la dignità del lavoro, il rispetto dei diritti fondamentali e l’inclusione sociale.