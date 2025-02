Cannizzaro nel direttivo nazionale FI, la soddisfazione dei consiglieri comunali e metropolitani reggini: “Riconoscimento del suo impegno nel partito”

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’ingresso di Francesco Cannizzaro nella segreteria nazionale di Forza Italia, un riconoscimento che sottolinea il suo costante impegno al servizio del partito, ma anche un segno tangibile del ruolo crescente della nostra regione all’interno delle dinamiche politiche nazionali, attraverso una delle sue voci più rappresentative”.

Ad affermarlo in una nota i rappresentanti di Forza Italia del gruppo consiliare del Comune di Reggio Calabria, Federico Milia, Antonino Maiolino e Roberto Vizzari e della Città metropolitana di Reggio Calabria, Giuseppe Zampogna e Domenico Romeo.

“Il ruolo assegnato a Cannizzaro dal Segretario nazionale, Antonio Tajani, rappresenta l’opportunità per la Calabria di essere protagonista, in modo ancora più incisivo, in quel progetto di cambiamento in cui il nostro Segretario regionale ha coinvolto l’intera classe dirigente calabrese, costruendo un modello politico e amministrativo innovativo, che è divenuto un modello nazionale.

Un nuovo modo di fare politica, partendo dai territori, che non si limita soltanto a risponderne ai bisogni, ma costruisce anche un ponte tra le necessità del Sud e le politiche per lo sviluppo dell’intero paese”.

E’ quanto si legge in una nota stampa dei consiglieri comunali di Forza Italia:

Federico Milia

Antonino Maiolino

Roberto Vizzari

I consiglieri metropolitani:

Giuseppe Zampogna

Domenico Romeo