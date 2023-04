25 aprile, Pisano (Polistena Futura): “Dialogo terreno di incontro per sopire differenze e raggiungere obiettivi”

“Siamo abituati a vivere questo giorno di festa nel ricordo di quello che è stato e cioè il giorno della Liberazione dal Nazifascismo. Un giorno importante per la storia del nostro Paese in cui si riconoscono tutte le forze politiche democratiche. Dovremmo però contestualizzarne l’idea e acquisire lo spirito, spesso tradito, della Liberazione. Qual è la lotta di Liberazione che dovremmo portare avanti oggi. Innanzitutto contro l’asfissiante presenza di organizzazioni mafiose ed ancor più grave contro la dilagante cultura mafiosa ma anche contro la malapolitica. Dobbiamo essere consapevoli del nostro ruolo e dell’importanza di ogni singolo contributo alla lotta per la Liberazione. Dalle staffette ai combattenti, ieri come oggi (con le differenze del caso naturalmente), dobbiamo maturare la convinzione che ognuno di noi debba fare la propria parte. Non possiamo stare a guardare ed essere indifferenti.

Dobbiamo tutelare e proteggere chi è sul fronte come abbiamo fatto noi di Polistena Futura sostenendo l’imprenditore calabrese Pino Masciari perché in ogni lotta di liberazione c’è qualcuno che combatte con grandi sacrifici e altri che ci speculano. Noi siamo con chi è in prima linea e silenziosamente lotta per una nuova Liberazione, dalle forze dell’ordine ai magistrati spesso sconosciuti, siamo con chi ha vissuto e vive quotidianamente la prevaricazione mafiosa, noi siamo con i partigiani del nostro tempo che non sono assimilabili a quell’antimafia parassitaria in cerca di pennacchi e non solo. Lo spirito della Liberazione è riscontrabile nell’unità di intenti per il raggiungimento del comune obiettivo. Socialisti, cattolici, azionisti, comunisti, liberali insieme per la Liberazione.

C’erano differenze evidenti ma vi era un tratto comune che li legava in quel contesto. Questo devono fare quanti oggi hanno a cuore la nostra terra. Il dialogo è il terreno di incontro per sopire le differenze e per raggiungere obiettivi condivisi per tutta la comunità. Isolare i protagonisti della malapolitica. Non bisogna coltivare piccoli orticelli ma GRANDI SPERANZE. Oggi ci sarà, come sempre, uno tsunami di retorica che verrà tradita puntualmente. Noi vogliamo abbracciare lo Spirito della Liberazione e con Polistena Futura vogliamo continuare a dare il nostro piccolo contributo.

Buon 25 aprile!”. Lo afferma in una nota Francesco Pisano di Polistena Futura.