Incendiata auto Rettore UniDa, la solidarietà dell’ODCEC di Reggio Calabria

“Ancora una volta ad essere colpiti sono i massimi vertici delle Istituzioni, quanto accaduto è un episodio gravissimo commesso ai danni del Magnifico Rettore dell’Università Dante Alighieri. L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Calabria esprime la propria solidarietà e condanna il grave atto vandalico intimidatorio perpetrato nei confronti del prof. Antonino Zumbo. Ci si trova di fronte a comportamenti inaccettabili che colpiscono le Istituzioni espressione di cultura; l’amarezza e la delusione per quanto accaduto arrestano la crescita culturale e professionale della città che rappresentiamo”. È quanto si legge in un comunicato per conto dell’ODCEC di RC.