A Roma una manifestazione a sostegno di Nicola Gratteri

30° anniversario della strage di Capaci – Roma, Piazza Santi Apostoli – Manifestazione a sostegno di Nicola Gratteri e di tutti i magistrati e le forze dell’ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato. Mai più stragi!

Lunedì 23 maggio, in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta, i sindaci della rete Recovery Sud, il movimento M24A-ET e GOEL – Gruppo Cooperativo con la sua rete, promuoveranno una manifestazione contro le mafie e a sostegno del procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri e di tutti i magistrati e le forze dell’ordine che rischiano la vita contro il crimine organizzato.

È stato appena scoperto il progetto di un attentato con una bomba, alla vita di Gratteri, come per Rocco Chinnici, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, colpiti quando alcune scelte istituzionali li fecero apparire “isolati”.

L’appuntamento è per lunedì 23 maggio alle 11,30, in piazza Santi Apostoli a Roma, a testimoniare la vicinanza a Nicola Gratteri e alle forze sane dello Stato, per dire, nel giorno della tragedia di Capaci: mai più stragi.

Da Piazza Santi Apostoli – su legge in una nota del GOEL Gruppo Cooperativo – ci collegheremo simbolicamente con alcune tra le manifestazioni gemelle organizzate, in contemporanea, dai Comuni della rete Recovery Sud.

Per dare il segnale forte e inequivocabile di un’Italia che resiste, per far vedere a tutti che la mafia e quel mondo della politica, degli affari, delle professioni colluso con il crimine organizzato sono isolati, e non lo sono certo i magistrati onesti.