Patto per Reggio, Iatì (Impegno e Identità): “Solo apparenza, situazione finanziaria è grave. Comune sconta mala gestio dei tributi”

L’assessore avrebbe magari potuto accettare l’invito a presentarsi in una nota emittente televisiva locale e sottoporsi al confronto con la sottoscritta, confronto che avrebbe potuto costituire un contraddittorio democratico per spiegare meglio e nel dettaglio ai reggini tutte le presunte azioni virtuose messe in campo per far fronte alla difficile situazione finanziaria trovata al momento dell’insediamento del Sindaco sospeso nel lontano 2014 e di come soprattutto questa Amministrazione intenda “lasciare un segno per il futuro”.

Un’occasione persa o una fuga strategica?

In effetti sarebbe stato impossibile spiegare cosa è stato fatto per diminuire il debito del Comune di Reggio Calabria atteso che, partendo dal deficit di 140 milioni nel momento in cui i commissari hanno dichiarato il pre-dissesto, il debito complessivo non è assolutamente diminuito ma, anzi, è aumentato in modo incontrollabile, fino a toccare, complessivamente, 740 milioni di euro.

Il debito complessivo di 740 milioni è il risultato del disavanzo pari a 339 milioni di euro del 2020 e di circa 400 milioni di euro di debito finanziario, così come dettagliatamente indicato dal dirigente del Settore Finanze Consiglio in sede di commissione bilancio.

Il debito finanziario è un concetto diverso dal Fondo Crediti di dubbia esigibilità che in contabilità finanziaria rappresenta un fondo rischi diretto ad evitare l’utilizzo di entrate di dubbia e difficile riscossione.

In altri termini il FCDE è un fondo rischi che si riferisce a crediti che l’Amministrazione potrebbe non incassare mai – ecco perché di dubbia esigibilità – riferiti ad anni precedenti.

Ancora oggi, dopo otto anni non si comprende perché questa Amministrazione ed in particolare l’assessore al bilancio cerchino di arrampicarsi sugli specchi, persistendo nell’atteggiamento reticente di chiarezza sul bilancio dell’Ente comunale che, al di là delle oggettive criticità ereditate, sconta tuttavia una mala gestio delle entrate tributarie aggravata dalla scarsa capacità di riscossione dei tributi che ammonta al 43% circa contro una media nazionale del 63%.

Questo per ribadire ancora una verità che nasce dalla consultazione dei documenti ufficiali e non dalla comunicazione romanzata di questa maggioranza comunale.

Sicuramente questi Amministratori non hanno la volontà di fornire elementi chiari e dettagliati sul bilancio comunale, e continueranno ad agire sul solco fin qui tracciato, ma questo comportamento ha un orizzonte limitato se è vero come è vero che questa operazione verità sul bilancio del Comune di Reggio Calabria sia stata oramai conclusa dai preposti organismi di controllo”, conclude Iatì.