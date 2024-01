Crotone: Sorical comunica interruzione acqua per lunedì 22 gennaio

Sorical ha comunicato che per un intervento di riparazione di una perdita nella camera di manovra del serbatoio di Vescovatello Basso dovrà interrompere il flusso dell’acqua verso il serbatoio stesso lunedì 22 gennaio 2024 dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Congesi informa, stante la comunicazione di Sorical, che l’erogazione idrica del Serbatoio di Vescovatello basso, sara’ sospesa dalle ore 8,00 di lunedì 22 gennaio fino alla tarda mattinata di martedì 23 gennaio, fermo restando il rispetto della tempistica prevista da Sorical nell’effettuare i lavori.

Le zone interessate sono le seguenti:

via Cutro, via G. Paolo II, fondo Gesù, Borgata S. Francesco, via Vittorio Veneto e traverse, via Torino, piazza Pitagora, via Poggioreale e traverse, corso Messina, via C. Colombo, via Regina Margherita,via Acquabona, parte di via IV Novembre