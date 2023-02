Naufragio di migranti, il sindaco di Crotone, Voce: “Profondo dolore”

“Una tragedia.

Quello che è avvenuto al largo di Steccato di Cutro è una tragedia.

Mentre mentre si stanno ancora raccogliendo aggiornamenti, le notizie che sono già pervenute sono drammatiche.

Avvertiamo un profondo dolore che in questo momento accomuna tutta la comunità cittadina.

Ci siamo immediatamente attivati attraverso il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile per dare il nostro supporto alle Forze dell’Ordine, ai Vigili del Fuoco, alla Croce Rossa e a tutti coloro che in queste ore sono impegnati sul posto della tragedia”. Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce.