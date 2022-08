Da Crotone arriva alla Regione richiesta di tavolo tecnico per crisi idrica

Come aveva anticipato nel corso della conferenza stampa seguita all’ultima emergenza idrica di inizio agosto il sindaco Voce ha scritto al Presidente della Regione Roberto Occhiuto, al Commissario Regionale dell’Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Bruno Gualtieri e al Commissario Sorical Cataldo Calabretta per chiedere l’istituzione di un tavolo tecnico su emergenza idrica.

L’iniziativa è stata condivisa con il Presidente del Consorzio di Bonifica Roberto Torchia che aveva partecipato alla conferenza stampa e con il presidente della Provincia Sergio Ferrari che ha immediatamente dato la sua disponibilità per affrontare insieme un tema tanto delicato e che investe non solo la città di Crotone

Nella nota i tre rappresentanti degli enti interessati scrivono “come noto, l’emergenza idrica manifestatasi rece ha causato l’assenza d’acqua nella città di Crotone per quattro giorni consecutivi, dando luogo a gravi disagi per la popolazione e per le attività economiche, soprattutto del settore turistico. Disagi che purtroppo continuano ad affliggere tutto il territorio provinciale ed in particolare i Comuni ad alta vocazione turistica. Si rappresenta che alcune zone della città sono ancora in sofferenza e si precisa che si tratta della terza interruzione idrica dal mese di maggio. Si ritiene che non si possa più rinviare la programmazione di interventi strutturali della condotta idrica, poiché non è accettabile proseguire con soluzioni emergenziali aventi un elevato impatto sui diritti essenziali e sull’economia. Pertanto si chiede ai soggetti in indirizzo l’istituzione di un tavolo tecnico congiunto che, sulla base della massima collaborazione istituzionale, possa affrontare e risolvere la problematica in modo definitivo”