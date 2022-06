Crotone, la dott.ssa Raffaella Paturzo è la nuova dirigente del Settore 1 “Affari generali e servizi trasversali all’Ente”

La dott.ssa Raffaella Paturzo è la nuova dirigente del Settore 1 “Affari generali e servizi trasversali all’Ente”.

La nomina è avvenuta con decreto del sindaco a seguito di avviso pubblico per il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ai sensi del combinato disposto dall’art. 110 e relativa selezione.

La dott.ssa Paturzo, già funzionaria dell’Ente, è laureata in scienze politiche con master di I livello in globalizzazione e comunicazione e master di II livello in diritto privato applicato alla pubblica amministrazione, autrice di pubblicazioni in riviste scientifiche ed ha maturato esperienza amministrativa come istruttore direttivo, responsabile di posizione organizzativa, nel Servizio Risorse umane dell’Ente.

“Dopo il dott. Anania, che sta dando un importante contributo in un settore delicato come quello delle Risorse Finanziarie, la nomina della dott.ssa Paturzo rappresenta un ulteriore valore aggiunto per l’attività amministrativa dell’Ente. Una scelta che rientra nel percorso di valorizzazione del personale interno” dichiara il sindaco Voce.