Una festa nel Parco Giorcelli, nel cuore di Quattromiglia di Rende.

Quest’iniziativa, organizzata dall’Assessore alle Politiche Sociali Daniela Ielasi, inizia alle 10,30 della mattina del 30 novembre.

Una celebrazione laica e inclusiva, non a caso intitolata Festa di Comunità, con cui si rilancia un’importante attività socio-assistenziale: il Centro Per la Famiglia 3.0, situato nel cuore del Parco, a via Todaro.

Il Centro è un’iniziativa importante, finanziata con il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in cui la Città di Rende è impegnata come Capofila di nove Comuni che ricadono nel suo specifico Ambito Territoriale. Quest’iniziativa, inoltre, è sostenuta dalla Regione Calabria con la partecipazione della Cooperativa Sociale VitaSì.

«Si tratta di un supporto destinato alle famiglie senza distinzione alcuna, tra cittadini e migranti, tra abbienti e non», ha spiegato l’Assessore Ielasi.

Il Centro offre «una serie di supporti e consulenze da parte di un team di professionisti che seguono ogni fase della vita familiare, a partire dalla formazione e dalla genitorialità, per finire in eventuali malaugurati aspetti patologici, come crisi e divorzi. Inoltre il team supporta anche la gestione di particolari situazioni di fragilità: si pensi, ad esempio, a familiari disabili».

Il Centro di Rende è aperto i giorni dispari della settimana dalle 14,30 alle 19,30.

Esiste, inoltre, una struttura gemella a Marano Principato, in Piazza Caduti in Guerra, che è aperta al pubblico martedì, mercoledì e giovedì dalle 8,30 alle 13,30.