Le attività dell’Avis di Cariati

Con 16 iscritti attivi, 146 donatori e 327 sacche di sangue raccolte nel 2024, l’AVIS di Cariati si conferma tra le sezioni più attive e virtuose della Calabria. Frutto dell’impegno dei volontari nella promozione e sensibilizzazione alla cultura della donazione, dal basso e soprattutto nelle scuole, gli importanti risultati saranno illustrati in occasione della 31ma Assemblea Generale in programma per sabato 22 febbraio alle ore 18 nella sede della Lega Navale.

SABATO 22 SI RINNOVANO CARICHE E SI PREMIANO DONATORI

Questi risultati – sottolinea con soddisfazione Damiano Montesanto, Presidente in carica e candidato alla riconferma – sono il frutto di un lavoro corale, basato su professionalità e passione che spesso si trova a dover affrontare la sfida del calo demografico e dello spopolamento e quindi, di mancanza di giovani che possano donare. Ogni singola donazione – prosegue – è importante per salvare vite.

SODALIZIO CHIAMA A RACCOLTA VOLONTARI E DONATORI

L’Assemblea – prosegue – non sarà solo un momento istituzionale, ma anche un’occasione di socialità. Oltre al rinnovo delle cariche e all’approvazione dei bilanci, la serata prevede, infatti, la premiazione dei donatori più attivi e la presentazione della programmazione delle attività per il 2025.

PREVENZIONE, SOLIDARIETÀ E SENSIBILIZZAZIONE. IMPEGNO 30ENNALE

Tra le iniziative che hanno impreziosito il 2024 ci sono i progetti di solidarietà e sostenibilità ambientale promossi non a caso nelle scuole primarie e secondarie di primo grado cariatesi con l’assegnazione di premi e borse di studio per gli studenti che si sono distinti. L’obiettivo di queste iniziative – afferma Montesanto – è quella di creare consapevolezze sull’importanza della donazione già a questa età. Fra le attività più apprezzate vi è stato il tradizionale torneo di calcetto non competitivo, che ha coinvolto numerosi partecipanti, famiglie incluse, tenutosi ad ottobre. Per il 2025 la sezione intende ripartire dai progetti di solidarietà e ambientalismo nelle scuole e dalle campagne di donazione.