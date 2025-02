Consegnati i lavori per la ristrutturazione, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico del Municipio di Cassano All’Ionio

Si è tenuta ieri pomeriggio nella sala del consiglio comunale della Città di Cassano All’Ionio la formale consegna dei lavori che porteranno alla ristrutturazione, all’adeguamento sismico e all’efficientamento energetico del Municipio cassanese. Ad eseguire i lavori sarà l’impresa Giafra Srl di Cosenza, esperta del settore. A firmare la documentazione il rup geometra Diego Falcone, responsabile del settore Urbanistica del Comune sibarita, il responsabile dell’area Tecnica dell’Ente, ingegnere Luigi Serra Cassano. l’architetto Pasquale Barone, progettista e direttore dei lavori e l’ingegnere Francesco Mollo, referente della Giafra Srl.

Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Giovanni Papasso, il vicesindaco Antonino Mungo, le assessore Sara Russo ed Elisa Fasanella, la consigliera con delega Carmen Gaudiano e Veronica Petrosino, delegata dell’amministrazione comunale nel consiglio di amministrazione di AssoLaghi, dirigenti e dipendenti comunali e accorsi per conoscere il progetto che cambierà la casa dei cassanesi dopo oltre cinquant’anni.

In aula anche, in qualità di cronisti d’eccezione, anche alcuni corsisti dell’istituto di istruzione secondaria superiore “Erodoto d Thurii”, accompagnati dai docenti Cecilia Casella e Domenico Marino, per scoprire e conoscere tecniche e segreti della comunicazione istituzionale.

«C’era la necessità – ha raccontato ai presenti il sindaco Giovanni Papasso – di eseguire i lavori di adeguamento sismico ma anche quella di rifare gli impianti ormai obsoleti motivo per cui abbiamo deciso di intervenire in tal senso. Mettiamo mano, nei fatti, alla casa dei cassanesi (costruita oltre cinquant’anni fa) e diamo il via a questo ennesimo intervento di portata storica visto che non è mai stato né pensato e né fatto prima delle mie amministrazioni ed è un momento importante anche per tutto l’Alto Ionio perché il nostro Comune è sì la casa dei cassanesi ma anche un punto di riferimento dell’intera zona visto che è anche sede territoriale COC con funzione strategica per il coordinamento degli interventi dell’area in caso di gravi eventi avversi: un vanto e un onore per tutti noi ma che comporta anche degli oneri motivo per cui l’intervento non era più procrastinabile. Con questa iniziativa – ha concluso il sindaco Papasso – dimostriamo ancora una volta il nostro impegno per un Comune più sostenibile e innovativo. I lavori che oggi partono segneranno una svolta importante per la nostra amministrazione e per i cittadini, che potranno godere di un ambiente più efficiente e in linea con le sfide ambientali del futuro e con le ultime normative in vigore».

L’intervento comincerà nei prossimi giorni sarà “a strati”: il piano seminterrato e il piano terra sono già disponibili, mentre gli altri piani dell’edificio sono ancora interessati dall’attività ordinaria. Completati questa parte, poi si passerà ai piani superiori.