VII Edizione del Concorso Festival “Quadrato in scena…Itinerante” 2025 Mostra nazionale d’arte del teatro amatoriale italiano, inserita nell’ambito delle “Matinée e Pomeridiane teatrali…in CO.RO”

Sabato 22 Febbraio, presso lo storico Teatro Paolella, della città unica di CoriglianoRossano, ubicato nell’ area urbana di Rossano, con lo spettacolo “Lisistrata” a cura delle

compagnie teatrali Progetto Donna OdV e Maschera e Volto APS, sarà inaugurata

ufficialmente la rassegna teatrale “Matinée e Pomeridiane teatrali…in CO.RO”, patrocinata

della Federazione Italiana Teatro Amatori, a cura del Comitato FITA Provinciale di

Cosenza -Presidente Antonio Maria D’Amico, Direzione Artistica di Imma Guarasci e delle

Pro Loco di Corigliano e Rossano. La rassegna è inserita nella Stagione teatrale del

Comune di Corigliano Rossano denominata: II edizione de “IL TEATRO SI FA IN TRE”:

Teatri Metropol, Paolella e Valente promossa dal Comune di Rossano. G li spettacoli in

cartellone , sono stati selezionati in base al bando della VII Edizione del Festival “Quadrato

in scena…Itinerante” 2025 – Mostra Nazionale d’arte del Teatro Amatoriale italiano

promosso dalla FITA provinciale di Cosenza. Gli spettacoli delle compagnie FITA

parteciperanno in concorso e fuori concorso alla rassegna “Matinée e pomeridiane

teatrali…in CO.RO. Dopo 5 anni ritorna la VII edizione del Festival Quadrato in scena…

che da quest’anno diventa Itinerante – “ dichiara soddisfatto il Presidente FITA della

Provincia di Cosenza Antonio Maria D’Amico” – che vedrà nei teatri di Corigliano e

Rossano il debutto e la prima tappa del concorso…”Itinerante” e ad Acri, presso la sala

teatro T.A.M.M. una seconda tappa a maggio ed a giugno, ed altre location della provincia

di Cosenza in estate ed in autunno.

Lo spettacolo “Lisistrata” che inaugurerà questa VII edizione di Quadrato in scena è stato

vincitore dell’edizione 2024 del Premio regionale Bronzi di Riace FITA CALABRIA. Le due

compagnie che metteranno in scena “Lisistata” sono “Progetto Donna OdV” e Maschera e

Volto APS. affiliate FITA provinciale eseguiranno lo spettacolo fuori concorso alle ore

10.30: matinée per le scuole ed alle ore 18.30 una replica pomeridiana aperta al pubblico.

Secondo le registe Imma Gurasci e Rosalba Guarasci “Lisistrata” è una, nessuna,

centomila, che restituisce “voce” a tutte Donne, di tutti i secoli e di tutto il mondo. Nelle loro

lotte, contro la discriminazione femminile e per la conquista della parità di genere, la sua

figura femminile diviene un file rouge, un filo di Arianna che si dipana nei diversi labirinti

interiori e nelle differenti epoche e nazioni contrastate dalla guerra, sbrogliandone le trame

più fitte come un gomitolo su un fuso. Lisistrata scioglie gli eserciti, divenendo condottiera

della pace.

Sono previste agevolazioni per le matinée, per studenti universitari e tesserati FITA. La

biglietteria per la campagna di comunicazione e vendita dei ticket e degli abbonamenti di

“Matinée e Pomeridiane teatrali…in CO.RO” è disponibile anche on line su