Il cordoglio del Sindaco Franz Caruso per la scomparsa dell’imprenditore Pino Chianello, già amministratore delegato del Cosenza calcio

“Apprendo con profonda tristezza della scomparsa del caro amico Pino Chianello, imprenditore di Paola e, in passato, amministratore delegato del Cosenza Calcio. A lui e alla sua famiglia mi legava un rapporto di profonda amicizia, soprattutto con il fratello Walter, scomparso qualche anno fa, che era un punto di riferimento importante presso il Tribunale di Paola. Fu proprio in quella circostanza che i rapporti con Pino Chianello e con tutti i familiari si rafforzarono ancora di più”.

Sono le parole del Sindaco Franz Caruso, che ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa dell’imprenditore paolano.

“Grande appassionato di sport, e di calcio in modo particolare, Pino Chianello – ha sottolineato nel suo messaggio di cordoglio il Sindaco Franz Caruso – fu anche dirigente del Cosenza calcio e Presidente del Centro sportivo “Chianello” di Paola, nella cui veste si occupò, con grande dedizione, della formazione di giovani calciatori, collaborando con la Paolana ed aprendo la sua scuola calcio a tutti i settori giovanili dei paesi limitrofi. Fu, inoltre, un imprenditore molto apprezzato ed operoso anche nel sociale. Il fatto che non sia più tra noi mi fa percepire una grande sensazione di vuoto che è quella che si impadronisce di ognuno quando scompare un caro amico e, nel caso specifico, quando ci sono legami così saldi con la sua famiglia. In questo triste momento – ha concluso il primo cittadino di Cosenza – giungano a tutti i familiari di Pino Chianello i sentimenti della mia più affettuosa vicinanza e le più sentite condoglianze di tutta l’Amministrazione comunale”.

