Cosenza, via 24 Maggio interdetta al traffico per lavori sulla rete idrica comunale

Per consentire l’esecuzione, da parte del settore Manutenzione ordinaria e straordinaria e Reti del Comune di Cosenza, di lavori urgenti e necessari ai fini della riparazione della rete idrica comunale su via 24 Maggio, la Polizia Municipale, con apposita ordinanza, ha istituito per la giornata di domani, martedì 27 febbraio, dalle ore 8,30 alle ore 12,30, il divieto di transito sulla stessa via 24 Maggio, fatta eccezione per i mezzi di cantiere e i veicoli dei residenti, ove ne sussistano le condizioni. Il provvedimento della Polizia Municipale si è reso necessario a seguito della richiesta del Settore Manutenzione Ordinaria e Straordinaria e Reti del Comune, di interdire temporaneamente la circolazione su via 24 Maggio in funzione della realizzazione dei lavori di riparazione, anche al fine di assicurare maggiore fluidità veicolare e nel contempo garantire migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada e agli addetti ai lavori.

L’Amministrazione comunale informa, altresì, che a causa dei lavori di riparazione sulla rete idrica, in via 24 Maggio, si potrebbero verificare disservizi nell’erogazione idropotabile alle utenze del centro città.