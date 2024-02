S.E. Monsignor Checchinato: “La presenza della Chiesa dove si promuove la persona è un obbligo”

“La presenza della Chiesa dove si promuove la persona è un obbligo. Essere dove questo valore è visibilmente riconosciuto, tanto meglio. Questa proposta di autonomia differenziata, ha elementi di base e di sfondo, che ci sembrano contrari all’idea di una comunità che cammina insieme. E’ grande la paura che chi è povero continui ad essere ancora più povero. Questa paura purtroppo ha delle fondamenta per poter essere paventata. Ecco perché della presa di posizione forte, per un futuro che ci riguarda come cittadini della Calabria, ma come cittadini, in tutti i casi, totalmente italiani”. Lo ha affermato S.E. Monsignor Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, intervenendo stamani al convegno ” No all’autonomia differenziata, Si all’Italia unita dei Comuni”, promosso dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso