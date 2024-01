Fusione Cosenza-Rende-Castrolibero, il comitato “Nuova Cosenza”: “Il nome del nuovo ente potrebbe essere ‘Nuova Cosenza’”

«Nella rosa dei nomi, per il nuovo ente che nascerà a breve, su cui si dovranno esprimere i cittadini, è stato inserito anche il “nostro” Nuova Cosenza . Siamo stati il primo comitato civico spontaneo ad essere costituito, nel giugno 2023, composto da cittadini liberi di diversa estrazione professionale e politica, da ex amministratori, perfettamente paritetico tra le realtà territoriali coinvolte, e tra i primi sostenitori della proposta di legge della fusione. Il nome che ci siamo dati era quello che noi abbiamo individuato, fin dall’inizio, come il più corretto per la denominazione del nuovo comune, per tutta una serie di motivi. Quando si voterà per il referendum, chiaramente, non avremo dubbi sul nome da scegliere. Forse siamo stati lungimiranti, e ci auguriamo che, insieme a noi, molti altri cittadini convergeranno su questa scelta. Avanti verso la “Nuova Cosenza “».