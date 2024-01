Corigliano-Rossano (Cs), i bimbi del Polo dell’Infanzia ‘Magnolia’ protagonisti di una giornata ecologica sul lungomare Sant’Angelo

“Un flacone di detersivo, una bottiglia, uno scarpone vecchio, una bambola rotta, una cassetta ancora integra. Lo sanno anche i bambini quanto può fare male anche un piccolissimo tappo di plastica alla salute del mare. Quello dell’educazione ambientale, della tutela e della salvaguardia della biodiversità, è un impegno che va alimentato 365 giorni l’anno”.

È quanto dichiara Teresa Pia Renzo, direttrice del Polo dell’Infanzia accreditato Magnolia (Scuola Materna e Asilo Nido) di Corigliano – Rossano, tra i protagonisti, nei giorni scorsi, della giornata ecologica promossa sul lungomare Sant’Angelo ‘Puliamo’ il mondo promossa dal circolo di Legambiente guidato dalla Presidente Evelina Viola.

Muniti di guanti, cappellini e pettorine, le piccole sentinelle dell’ambiente hanno preso parte alla manifestazione insieme agli adulti, liberando la battigia dai rifiuti di ogni genere.

I piccoli allievi del Polo dell’Infanzia accreditato Magnolia non sono nuovi ad iniziative come queste. L’offerta formativa della Scuola, infatti, si concentra molto sulle tematiche legate non solo all’ambiente, ma anche all’educazione alimentare.

“Ecco perché, conoscendo perfettamente il concetto del rispetto verso la natura ed il mondo animale, hanno accolto con entusiasmo la partecipazione all’iniziativa, cogliendone a pieno il senso. La sensibilizzazione verso queste tematiche – sottolinea la Renzo – non deve essere rivolto solo ai bambini, predisposti ad accogliere insegnamenti e a seguire il buon esempio, ma deve essere rivolto soprattutto agli adulti spesso responsabili, purtroppo, di eventi distruttivi verso il creato”.