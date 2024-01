Giovanni Palladino ci lascia, Fabio Gallo (Movimento NOI): “Per noi sturziani è stato guida e formatore e ci lascia una grande eredità”

E’ scomparso oggi, 20 gennaio 2024, Giovanni Palladino, testimone della Politica Sturziana pura. Ci lascia una grande eredità spirituale che affonda le radici in una politica attenta alla Dottrina Sociale della Chiesa dalla visione laica e particolarmente vocata alla concretezza dell’agire verso il mondo del lavoro e di una economia umana e solidale. Giovanni Palladino è l’Uomo che ha accompagnato al processo di Beatificazione Don Luigi Sturzo e oggi, gli iscritti, i delegati e il Presidente del Movimento Sturziano NOI, lo ricordano come Uomo della speranza e con un profondo senso di gratitudine come loro formatore, la cui fede è riuscita ad animare un nuovo modo di fare Politica partendo dal basso, dall’attenzione ai problemi degli ultimi, dei giovani, della famiglia, del mondo dell’imprenditoria, dell’economia libera. “Ne raccogliamo anche con riverente e grande emozione – afferma il Presidente del Movimento Sturziano NOI Fabio Gallo – l’utilizzo del logo di “Servire l’Italia” che per anni ha orientato tutto il mondo dei Popolari Sturziani, comunicatoci dall’Architetto Giampiero Cardillo questa mattina che, nell’ultimo saluto a Giovanni Palladino, ha ricevuto dallo stesso gli appunti nei quali rappresentava l’orientamento delle sue ultime volontà per il grande popolo sturziano del nostro Paese. Un grande onore per tutti NOI – continua Fabio Gallo – ma anche un grande impegno e forte senso di responsabilità, affinché questa eredità possa ispirare futuri giovani e non solo ad un modo nuovo di fare politica e gestione della Cosa Pubblica, in un momento nel quale anche la politica internazionale non riesce a fermare le guerre, sempre foriere di enormi drammi e conseguenze che lasciano i segni per decenni. Giovanni Palladino – conclude Fabio Gallo – è stato un Uomo di Pace e della ricerca continua di soluzioni perché la Politica potesse rinascere continuamente da una profonda spiritualità cristiana. Condivideremo l’utilizzo del logo e della bandiera di Servire l’Italia con tutti coloro i quali vorranno impegnarsi in politica, in quella che anche Papa Francesco ha auspicato con la “P” maiuscola, richiamando tutti i cattolici a farlo”.

Giovanni Palladino (1941) per 40 anni ha operato nel mondo bancario, finanziario ed industriale. Dal 1995 al 2021 è stato Presidente del Centro Internazionale di Studi Sturziani (CISS) e promotore della Causa di Beatificazione di Don Luigi Sturzo. Dal 2017 è Segretario Generale di Servire l’Italia – Movimento Sturziano, un’Associazione Culturale impegnata nella formazione alla buona Politica. Dal 2020 fa parte del CDA della Fondazione Erede di Maria Valtorta.