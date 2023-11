E’ stato ritrovato senza vita il corpo del 45enne che dal pomeriggio di ieri era disperso in mare nel Cosentino. E’ accaduto ieri a Belmonte Calabro, sulla costa tirrenica.

Da quanto si e’ appreso, l’uomo era in spiaggia con la moglie quando si e’ tuffato in acqua. Dopo poco, la moglie non vedendolo tornare, si e’ allarmata e ha chiamato i soccorsi.

Da ieri sono state avviate le ricerche e stamattina, attorno alle 6, sulla spiaggia di Belmonte e’ stato ritrovato il corpo senza vita dell’uomo.