Nuovo ospedale di Cosenza: l’Amministrazione Comunale ribadisce la scelta di Vaglio Lise

“Una scelta – affermano gli amministratori di Palazzo dei Bruzi – che non a caso si è voluta difendere anche in sede giudiziale, attraverso la presentazione di formale ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso la decisione della Giunta regionale. La presa di posizione della CGIL di Cosenza a favore della allocazione del nuovo ospedale ad Arcavacata è, invece , tanto sorprendente quanto inopportuna.

Sorprendente perché la Cgil non spiega le ragioni per le quali solo oggi addiviene a questa scelta. Finora le organizzazioni sindacali non hanno mai espresso dissenso rispetto all’ esito dello studio di fattibilità, finanziato e commissionato dalla Regione, che ha indicato il sito di Vagliolise come il più appropriato per la realizzazione del nuovo hub ospedaliero regionale. In particolare, la Cgil di Cosenza non ha mai messo in discussione la scelta votata dal Consiglio comunale di Cosenza di realizzare il nuovo ospedale nell’ area di Vagliolise perché baricentrica e facilmente accessibile per l’intero sistema territoriale provinciale. Si sbaglia a pensar male, ma a volte ci si azzecca: potrebbe essere fondato il sospetto che l’unica novità, che abbia potuto indurre la Cgil cosentina ad assumere questa posizione, sia stata fornita dalla ostinazione del presidente della Regione, Roberto Occhiuto a non voler realizzare l’ospedale a Cosenza.

È, inoltre, inopportuna perché il pronunciamento della CGIL non è a sostegno dell’obiettivo di realizzare in tempi rapidi il nuovo presidio sanitario, ma costituisce una interferenza, sulla individuazione del sito, motivata senza alcun supporto di tipo tecnico-scientifico a fronte del fatto che, invece, quello di Vagliolise è un sito che è stato indicato a valle di uno studio di fattibilità. Non a caso la stessa Regione ha voluto commissionare un ulteriore studio di fattibilità per poter mettere in discussione la scelta che è stata già indicata dal Consiglio comunale e dalla stessa amministrazione regionale. Del resto la stessa argomentazione accennata dalla cgil è assai risibile, dal momento che rimuove il fatto che per la stessa istituzione della nuova facoltà di medicina all’ Unical non è stato motivo ostativo che le attività cliniche si potessero svolgere persino all’ interno del vecchio ospedale dell’ Annunziata. Né è stato valutato dalla cgil il valore che assume la recente decisione di aver insediato la facoltà di scienze infermieristiche nel centro storico di Cosenza. È chiaro ed evidente che il nuovo ospedale a Vagliolise, dunque, non è da ostacolo alla sviluppo delle attività universitarie. La inopportunità della posizione espressa dalla cgil è, inoltre, insita nel rischio di porsi come una voce che va ad alimentare una sorta di querelle campanilistica sulla scelta del sito, utile solo alla idea disfattista di chi non ha la volontà o la capacità di voler realizzare effettivamente il nuovo ospedale”.