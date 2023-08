Scuole Corigliano-Rossano, terminati lavori di adeguamento per la normativa antincendio

Stanno terminando in questi giorni i lavori per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici per i quali l’amminsitrazione comunale, partecipando all’avviso pubblico, ha ottenuto un finanziamento di 70mila euro ciascuno – importo massimo del contributo per gli interventi in edifici scolastici ospitanti il primo ciclo di istruzione – per le scuole Tieri, Rocalli, Levi, Via Nizza, Costabile Guidi, Porta di Ferro e Polifunzionale, Da Vinci. Le scuole sono state adeguate ai criteri di sicurezza in eventuali situazione di emergenza causate dallo scoppio di un incendio. La normativa impone dal 1992 un sistema antincendio adeguato, fondamentale per garantire la sicurezza non solo delle persone, ma anche dei beni materiali presenti nell’edificio, e l’amministrazione si è adoperata per adeguarle.

«L’attenzione verso la sicurezza degli edifici scolastici è massima -ha dichiarato l’assessore all’Assetto Territoriale Tatiana Novello – la nostra priorità rimane la sicurezza dei ragazzi ed è nostro dovere restituire loro non soltanto luoghi di studio adeguati alle loro necessità, ma anche rispondenti alle disposizioni di legge, nell’ottica del piano di miglioramento infrastrutturale».

«Con questo interventi confermiamo la nostra costante attenzione agli stabili pubblici e, in modo particolare, a quelli che accolgono le nostre generazioni più giovani – afferma l’assessore all’Istruzione, Alessia Alboresi – La programmazione ci ha consentito di usufruire di un finanziamento che ci consentirà di raggiungere l’obiettivo di una scuola più sicura».