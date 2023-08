Cosenza, un milione e 180 mila euro per la riqualificazione delle abitazioni popolari degradate di via Popilia

“Ben oltre un milione di euro sono stati destinati a Via Popilia per la manutenzione e la riqualificazione delle abitazioni popolari, che versano in una situazione di estremo degrado. Prosegue, così, il nostro impegno volto alla valorizzazione di quartieri fino a ieri abbandonati a se stessi e che oggi si apprestano a vivere una nuova vita, foriera di tante opportunità”. Lo annuncia il sindaco Franz Caruso a pochi giorni dalla pubblicazione sull’Albo pretorio del Comune del bando di gara europea per l’appalto dei lavori, a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta Comunale su proposta dell’assessore ai LLPP, Damiano Covelli.

“Su via Popilia, in particolare – prosegue il sindaco Franz Caruso – che rappresenta il quartiere più popoloso e popolare di Cosenza sono stati concentrati interventi complessivi di straordinaria valenza che consentiranno all’intera area di recuperare antichi e colpevoli ritardi. La nostra azione complessiva, infatti, è volta a incoraggiare una vita di quartiere attiva e ben integrata con l’intero territorio cittadino favorendo integrazione e coesione sociale. Non a caso, accanto agli investimenti su via Popilia, il fulcro della iniziativa politico/amministrativa messa in campo è indirizzata alla rivitalizzazione di tutti i quartieri popolari di Cosenza, dalla città vecchia a via degli stadi e a San Vito, così come alla creazione di una maggiore amalgama tra il cosiddetto centro cittadino e le periferie”.

“Il lavoro da fare è ancora tanto e la strada che dobbiamo percorrere è ancora in salita – conclude il sindaco Franz Caruso – ma in soli 20 mesi di guida del Comune è evidente ai più il cambio di passo sostanziale che abbiamo impresso ed ancora di più sarà visibile nei prossimi mesi”.

“Il progetto di manutenzione e riqualificazione a servizio delle abitazioni popolari di via Popilia – spiega l’assessore ai LLPP, Damiano Covelli – è parte del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie che stiamo portando avanti. Tant’è che è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, elenco annuale 2022. I fondi, per un milione e 180 mila euro di euro, sono indirizzati alla riqualificazione e valorizzazione urbana dei quartieri periferici. Il progetto si inserisce a pieno titolo nel mosaico di rigenerazione urbana che stiamo costruendo, volto a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.