Ente Parchi Marini Regionali, il neo commissario Greco incontra il sindaco di Belmonte e i presidenti di WWF Calabria e C.E.A.M. Scogli di Isca

Venerdì 9 giugno 2023, il neo commissario dell’Ente Parchi Marini Regionali, Raffaele Greco, ha partecipato, presso l’Istituto Istruzione Superiore – Polo Scolastico – di Amantea, all’evento organizzato dalla Dirigente Angela De Carlo e dal Responsabile C.E.A.M. – Centro di Educazione Ambientale Marina – “Scogli di Isca” – O.A WWF Calabria Citra, Prof. Franco Falsetti, finalizzato alla consegna degli attestati di benemerenza per meriti conseguiti in campo ambientale.

L’occasione è stata propizia per gettare le basi, insieme al sindaco di Belmonte, Roberto Veltri, al delegato Regionale del WWF Calabria, Angelo Calzone e al Responsabile del C.E.A.M., Prof. Franco Falsetti, della futura e prossima collaborazione tra i diversi enti, finalizzata a rendere, al più presto, agibile e operativa la sede del Parco “Scogli di Isca” a Belmonte, fulcro delle prossime iniziative che saranno avviate dall’Ente e finalizzate all’ implementazione della tutela e alla valorizzazione delle immense risorse naturali dell’area.

Un’intesa attività, quella che sarà messa in campo, in collaborazione con il Comune e l’associazione ambientalista, destinata non solo al perseguimento degli obiettivi di conservazione del patrimonio di biodiversità dell’area protetta, ma di educazione al rispetto dell’ambiente da parte dei cittadini e di fruizione turistica attenta e sostenibile, delle meraviglie di questa parte del tirreno cosentino.