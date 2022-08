Elezioni, Mungo (Pd): “Bene candidatura Papasso “

“E’ con viva soddisfazione, che come segretario del circolo cittadino del PD Cassanese, unitamente a tutto il circolo, abbiamo accolto, la candidatura del Compagno Giovanni Papasso alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Corigliano Rossano/Crotone, per le elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

La scelta della candidatura del sindaco di Cassano All’Ionio Giovanni Papasso, oltre a rappresentare motivo di orgoglio per l’intera comunità, è sicuramente una scelta coerente, in quanto, espressione diretta del nostro territorio.

Giovanni Papasso è uomo politico di lunga esperienza che vive per la politica e non di politica, conosce le problematiche del territorio Calabrese e per questo può rappresentare egregiamente gli interessi degli elettori della Sibaritide e del Crotonese.

La candidatura del Sindaco Giovanni Papasso, nel collegio Corigliano Rossano/Crotone, rappresenta l’occasione per riportare il nostro territorio nei luoghi dove si decidono le sorti del Paese, oltre a rappresentare una candidatura ponderata di esperienza, nata da un’alleanza solida, con il Partito Socialista, capace di arginare le derive populiste, in una campagna elettorale presentata bruscamente agli Italiani e troppo breve per essere vissuta all’insegna di confronto politico basato su lunghi e diversi programmi.

Il PD è convinto che tutti insieme, ognuno con le proprie storie, radici, sensibilità e competenze ed attraverso un grande lavoro di squadra del centrosinistra possiamo vincere contro un centrodestra, che per come è stato definito dal nostro segretario provinciale, Vittorio Percoraro, “raccogliticcio” ed unito solo “dalla gestione del potere”.

Auguriamo al candidato Gianni Papasso, un brillante risultato elettorale, convinti come siamo, che da parlamentate, sarà in grado, insieme al PD, di disegnare, attraverso la sua passione, il suo impegno, la sua esperienza e determinazione, un grande futuro per lo sviluppo di questo territorio che rappresenta una delle parti più belle d’Italia”.

E’ quanto si legge in una nota del segretario del circolo cittadino Pd di Cassano, Antonino Mungo.