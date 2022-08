Elezioni, Magorno (Terzo Polo): “A Rende sede politica per ascoltare i cittadini”

“Oggi inauguriamo la sede politica del#terzopolo a Rende (Cs). Sarà un luogo dedicato all’ascolto. Se da un lato, infatti, in queste settimane racconteremo le nostre idee per il futuro dell’Italia, dall’altro abbiamo tanta voglia di ascoltare la voce dei cittadini, di confrontarci con loro e di comprendere tutto ciò che merita una risposta in particolar modo sulle questioni relative alla Calabria. L’apertura della nostra sede è un ulteriore segnale del nostro radicamento sul territorio e della grande attenzione esistente verso la nostra proposta. Continuiamo a lavorare affinché il 25 settembre possa essere un giorno di svolta per la politica italiana ed europea”.

Così il coordinatore regionale di Italia Viva, candidato alla Camera dei Deputati, Ernesto Magorno.