Diamante (Cs), presentato il nuovo servizio di igiene urbana

Un lavoro di intesa e di collaborazione quello di questa amministrazione comunale che lavora da anni per la valorizzazione della città da un punto di vista ambientale e culturale. Il vicesindaco Pino Pascale è tra i fautori di questi riconoscimenti, di cui è particolarmente orgoglioso: «Pochi giorni fa, 49 comuni tra i più virtuosi d’Italia si sono incontrati a Firenze per ritirare questo premio importante, il Plastic Free, simboleggiato da una tartaruga marina. Diamante è tra i comuni più virtuosi d’Italia e, oltre alla Bandiera Blu per il secondo anno consecutivo, è la città che ha più murales sulle pareti delle proprie vie in Italia e si è collocata tra i cinque tramonti più belli d’Italia. Questo significa che quando si lavora in squadra i risultati si vedono. E il nuovo corso inaugurato con Ecoross è la prova che abbiamo scelto il meglio: dall’azienda arrivano suggerimenti, innovazioni e voglia di fare sempre di più. Questo ritengo sia un passo avanti non solo per la città ma anche per la Calabria tutta» ha dichiarato il vicesindaco Pascale.

L’Amministratore Unico di Ecoross Walter Pulignano nel corso della conferenza ha parlato di un lavoro di squadra necessario tra i tre attori principali – l’azienda, il comune e i cittadini – invitando l’amministrazione comunale a premiare i cittadini virtuosi e a punire i comportamenti incivili. «A Diamante partiamo già con una percentuale di raccolta differenziata buona perché ci attestiamo al 51%, ma la giornata di oggi va nella direzione di tracciare un nuovo corso, con l’intento di aumentare queste percentuali, farle crescere sempre più per garantire una città più pulita, come Diamante merita di essere, e diminuire i livelli di percentuale residua cosicché anche le casse della città potranno trarne beneficio» ha dichiarato l’Amministratore Pulignano.

L’insediamento di Ecoross a Diamante è avvenuto a fine giugno del 2021 e da allora sono state avviate diverse attività propedeutiche a quello che è l’allestimento definitivo del cantiere e l’avvio del nuovo Servizio inaugurato con l’evento di lunedì. Investimenti in termini di automezzi e di attrezzature per il conferimento dei rifiuti: mastelli nuovi, cassonetti, buste sia per i cittadini sia per le utenze commerciali e, per tutta la città, cestini specifici per la raccolta delle deiezioni canine, per la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi, cestini trio per la raccolta differenziata, cestini di pregio da posizionare nelle piazze e nei luoghi più strategici individuati dall’Ente Comune. Tra le innovazioni, inoltre, l’allestimento di apposite PEZ (Postazioni ecologiche zonali) presso le quali conferire tutte le tipologie di rifiuti differenziabili, mentre è stato ribadito l’invito ad utilizzare il Centro di Raccolta Comunale sito in località Vaccuta ed è stato ricordato il servizio di ritiro gratuito a domicilio degli ingombranti e dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) previa prenotazione. Novità particolarmente gradita all’ente Comune, infine, è la possibilità di monitorare i comportamenti individuali dei cittadini attraverso la tracciabilità dei conferimenti: le nuove attrezzature infatti sono dotate di appositi tag che consentono in fase di raccolta di leggere il conferimento, da chi viene effettuato e da lì e stilare un percorso di ottima condotta, condotta migliorabile o di comportamenti non esatti per ciascuna utenza.