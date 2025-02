Maltempo a Catanzaro: nelle prossime ore previsto graduale ritorno alla normalità

Vertice al Comune per la ricognizione dei danni causati dal maltempo e la verifica degli interventi urgenti per mettere in sicurezza il territorio di Catanzaro. La situazione meteorologica e’ migliorata.

Il sindaco Nicola Fiorita – spiega una nota – ha presieduto una riunione operativa, affiancato dagli assessori Pasquale Squillace e Irene Colosimo e dal Segretario generale Vincenzina Sica, alla presenza di dirigenti e responsabili dei settori tecnici e dell’igiene ambientale, della Polizia locale, del Gruppo comunale Protezione civile, di Catanzaro Servizi e Sieco, impegnati a monitorare la situazione di emergenza in citta’. In particolare, sembrano essere superati i disagi legati all’esondazione del Corace, con un graduale ritorno alla normalita’ previsto nelle prossime ore per le zone di Santa Maria e Corvo.

Una problematica che ha interessato anche l’area del depuratore di localita’ Verghello che, tuttavia, stamattina ha ripreso la sua funzionalita’. Persistono, invece, le criticita’ dovute all’allagamento delle cabine elettriche che alimentano l’impianto Pozzi Alli: e’ in corso un complesso intervento da parte di Sorical, per cui si presume che servira’ un surplus di tempo per il pieno ripristino del servizio idrico nelle aree di Bellino, Giovino, Barone e Lido est – fino al passaggio a livello su viale Crotone.

Nel corso della riunione, – si spiega nella nota – si e’ determinato che verra’ immediatamente effettuata una ricognizione degli interventi da effettuare, in somma urgenza, sulle strade comunali che hanno registrato evidenti danni provocati dalle intense piogge di ieri. Si proseguira’, inoltre, con una ulteriore e straordinaria opera di pulizia delle caditoie, facendo seguito agli interventi di manutenzione, gia’ effettuati nel corso dei mesi, e che hanno consentito un deflusso piu’ rapido delle acque piovane.

Inoltre, problematica non di minor conto, l’impatto generato, sull’emergenza di ieri, dalle condizioni degli spazi a ridosso dei terreni privati da cui acqua e fango sono andati a riversarsi sulle strade. L’amministrazione invita, percio’, i proprietari frontalieri delle aree comunali esposte a rischio idraulico a provvedere a norma di legge, immediatamente e sotto la propria responsabilita’, alla pulizia delle ripe dei fondi laterali alle strade, al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza.

Dei danni del maltempo e’ scritto infine – si discutera’ in un vertice, appositamente convocato nel primo pomeriggio, alla Prefettura per un aggiornamento sulla piu’ ampia situazione in corso nel territorio catanzarese.