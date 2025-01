“Dare un’anima alla politica”, don Bignami presenta il suo libro su cristianesimo e istituzioni pubbliche a Lamezia Terme

Dare un’anima alla politica: un’urgenza del mondo di oggi, richiamata all’attenzione da don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Conferenza episcopale italiana (Cei), che ha scelto proprio questo tema per dare il titolo alla sua nuova opera (Edizioni San Paolo). Il volume intitolato appunto Dare un’anima alla politica, con prefazione del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, sarà presentato lunedì 27 gennaio ore 18.00, presso il Seminario Vescovile in Piazza D’Ippolito a Lamezia Terme.

Dopo i saluti di Don Francesco Farina Direttore Ufficio per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la Pace della Diocesi di Lamezia Terme e l’introduzione di Antonello Di Cello Presidente circolo Acli Don Saverio Gatti, interverranno l’autore del libro Don Bruno Bignami, Alfonso Barbarisi Docente presso l’Università di Napoli, Antonio Palmieri della sezione UCID di Lamezia Terme, Alfredo Saladini Presidente consulta aggregazioni laicali Diocesi di Lamezia Terme, Giuseppe Costanzo Presidente Azione Cattolica Lamezia, Giuseppe Campisi Presidente Acli Terra Calabria e Segretario regionale UCID. Coordina i lavori Massimo Mercuri.

Diviso in due parti, il volume mostra come il cristianesimo tocca e forma le coscienze e racconta chi è riuscito a rappresentarlo nelle istituzioni pubbliche. La prima parte racconta come la fraternità abbia profonde radici teologiche e si sia affermata nel percorso della dottrina sociale della Chiesa. Inoltre, chi si lascia interpellare dal mistero cristiano, e lo celebra con fede, viene trasformato dal dono di Cristo e può offrire con consapevolezza al mondo il dono delle proprie aspirazioni, visioni e competenze. La seconda parte raccoglie alcune testimonianze di vissuto o di pensiero sulla spiritualità in politica. Tina Anselmi, Maria Eletta Martini, Giuseppe Dossetti, Giorgio La Pira e David Sassoli raccontano, attraverso la loro esperienza in epoche diverse, differenti sfumature del rapporto tra spiritualità cristiana e politica e mostrano di aver trovato nel vangelo una comune ispirazione a prendersi cura del bene comune.