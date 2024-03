Pubblicata manifestazione interesse per i centri diurni disabili minori e adulti dell’Ambito di Catanzaro

Pubblicato l’avviso di manifestazione di interesse all’accoglienza di cittadini con disabilità riconosciuta da parte di enti gestori di strutture socio-assistenziali di tipo semiresidenziale quali centri diurni per disabili minori ed adulti. Lo rende noto il settore politiche sociali di Palazzo de Nobili, specificando che la misura riguarda i territori afferenti all’Ambito sociale territoriale di Catanzaro per lo svolgimento di azioni integrative alle attività familiari.

L’obiettivo generale del programma, finanziato nell’ambito del Fondo per la non autosufficienza, è volto al miglioramento della qualità della vita dei soggetti disabili e dei loro caregiver. Un sostegno importante, dunque, a tutte le strutture accreditate che rispondono al bisogno fondamentale di inclusione sociale delle persone con disabilità. I centri diurni, in particolar modo, rappresentano dei presidi insostituibili per l’azione socio-educativa a cui assolvono. L’amministrazione comunale intende, quindi, investire le risorse disponibili in interventi di supporto alle persone disabili che promuovono l’autonomia e l’integrazione ed offrono un concreto sostegno al nucleo familiare.

Le domande dovranno essere inoltrate, entro e non oltre le ore 12 del prossimo 15 aprile, utilizzando l’apposito modello scaricabile, insieme all’avviso, dall’area trasparenza del portale www.comune.catanzaro.it.