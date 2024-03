Iniziati i lavori per la costruzione di 72 nuovi loculi nel cimitero di Catanzaro

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la costruzione di 72 nuovi loculi prefabbricati a tumulazione frontale in calcestruzzo, che troveranno collocazione nel cimitero di via Paglia a Catanzaro dove, negli ultimi tempi, si sono registrati tempi lunghi per la tumulazione delle salme a causa della mancanza di spazi. “Questo importante progetto, del valore di circa 100mila euro, è il risultato dell’attenzione costante e dell’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire ai nostri cittadini un luogo di sepoltura adeguato e dignitoso per i propri cari defunti” afferma il consigliere comunale Raffaele Serò.

“Il completamento dei lavori – prosegue – è previsto per la fine di aprile, periodo entro il quale i 72 nuovi loculi saranno disponibili per accogliere le esigenze dei cittadini. Inoltre, nel più breve tempo possibile si darà avvio alla realizzazione di ulteriori loculi nei cimiteri di Lido e Santa Maria. Questi nuovi spazi saranno finanziati tramite fondi sia comunali che regionali, confermando il forte impegno dell’Amministrazione comunale nel proseguire su questa via, essenziale per il benessere della nostra comunità. Questi nuovi spazi saranno finanziati tramite fondi sia comunali che regionali, confermando il forte impegno nel proseguire su questa via, essenziale per il benessere della nostra comunità”.

“L’Amministrazione comunale – conclude Serò – è pienamente consapevole dell’importanza di garantire a tutti i cittadini un luogo di riposo finale che rispetti la dignità e il valore della vita umana. Questi interventi si inseriscono in un più ampio progetto di miglioramento e valorizzazione dei luoghi di sepoltura, fondamentali per il ricordo e il rispetto dei nostri cari scomparsi”.