Catanzaro ricorda il poeta dialettale Antonio Lamanna a 40 anni dalla scomparsa

Il consigliere Vincenzo Capellupo rende noto che “la città di Catanzaro, nell’anniversario dei 40 anni dalla scomparsa, ricorda il poeta dialettale Antonio Lamanna detto “Tonino” (1947-1984) con l’intitolazione di una scalinata nel quartiere Gagliano, tra vico Belfiore a via Pubblica Istruzione. A ricordarlo, oltre ad una targa, anche un’opera realizzata dal maestro Nuccio Loreti come deliberato dalla giunta comunale di Catanzaro. L’idea della intitolazione – aggiunge – era stata avanzata a Palazzo De Nobili dall’Associazione culturale “Gagliano nel Tempo” in collaborazione con l’associazione “Nuccio Loreti Art” che avevano dato voce al sentimento popolare dell’antico quartiere del Capoluogo. Lamanna molto amato dalla comunità ha saputo portare su carta sentimenti e vita quotidiana, osservando attentamente le emozioni che scandivano le giornate vissute con estremo entusiasmo per le piccole cose di ogni giorno trascorso nel suo quartiere”.

L’iter dell’intitolazione è stato seguito dallo stesso Capellupo, che ha ringraziato sia le associazioni proponenti, sia la vicesindaca Giusy Iemma e la giunta per avere accolto con sensibilità la sollecitazione dei cittadini. “Coltivare la storia del proprio quartiere – ha detto – e farlo attraverso la memoria di coloro che ne sono stati testimoni e narratori, è sempre un fatto positivo che serve a mantenere e irrobustire l’identità. Gagliano in questo si conferma quartiere dalle radici ben solide ed è un dato che senza dubbio fa piacere”.

