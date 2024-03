Azione Cattolica Catanzaro-Squillace: Raffaele Silipo nominato incaricato Adulti

Nel corso della giornata di ieri, 17 marzo, presso il complesso parrocchiale “Risurrezione di Gesù” di Pizzo (VV), si è tenuto il Consiglio Elettivo Regionale di Azione Cattolica della Calabria. In tale circostanza, è stata eletta la nuova delegazione regionale, che rimarrà in carica per il triennio 2024-2027.

Tra i nuovi membri nominati, c’è anche Raffaele Silipo, consigliere diocesano della diocesi di Catanzaro-Squillace, che ricoprirà il ruolo di incaricato Adulti e verrà affiancato da Marisa Delfino.

La presidente della diocesi di Catanzaro-Squillace, Iolanda Tassone, visibilmente contenta per la rappresentanza della propria diocesi a livello regionale, ha dichiarato: “Faccio tanti auguri alla nuova delegazione regionale dell’A.C. Calabria, in maniera speciale al nostro Lino Silipo, incaricato Adulti”.

“Ad Ivana, delegata regionale, – conclude- e a tutti gli amici della nuova delegazione, auguro buon lavoro”.