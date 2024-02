Lamezia, De Biase (FI): “Amministrazione Mascaro ha ottenuto importanti finanziamenti per la crescità della città”

“L’Amministrazione Mascaro, nell’ambito del suo impegno per lo sviluppo del territorio lametino, ha diligentemente conseguito finanziamenti conformi al programma stabilito? Ha saputo capitalizzare risorse e opportunità provenienti sia a livello nazionale che europeo? Un’analisi esaustiva del panorama complessivo sembra suggerire una risposta affermativa.

In virtù di tale premessa, è imperativo giudicare un’amministrazione, indipendentemente dal suo schieramento politico, in base agli atti concreti che pone in essere, valutando con obiettività la sua volontà di agire. L’attenzione dovrebbe rivolgersi a quanto pianificato, programmato e recuperato in termini di finanziamenti, per il progresso della propria città.

A tal proposito, attraverso l’osservatorio politico promosso da F I, sotto la mia guida in qualità di coordinatore cittadino, sono stati scrutati con obiettività alcuni dei numerosi risultati programmatici e finanziamenti ottenuti, con l’intento di promuovere una svolta a garanzia di un futuro positivo per Lamezia.

Tra i vari finanziamenti ottenuti, si segnala un contributo significativo di 4.829.097,10 euro destinato al recupero e risanamento delle abitazioni nel centro storico di Sambiase, focalizzato sulla valorizzazione edilizia privata a scopo sociale, con particolare attenzione agli alloggi per fasce deboli. Il progetto esecutivo è stato avviato con successo.

Altresì, sono stati ottenuti 5.698.165,64 euro per la riqualificazione del quartiere “Anzaro”, mirati alla realizzazione di infrastrutture sociali, case protette per disabili, strutture ricreative, sportive e aree verdi, con progetto esecutivo e lavori già aggiudicati.

In aggiunta, un investimento di 8.645.132,99 euro è stato destinato a servizi al territorio tra via “De Gasperi”, “Piazza Fiorentino”, “Piazza 5 Dicembre”, “area mercatale”, mercato di “Piazza Botticelli”, “Piazza Garibaldi”, con ristrutturazioni e riqualificazioni di spazi urbani sociali, parco urbano, aree sportive e verde, con percorsi storico-culturali. Un vero e proprio viale tra piazza Garibaldi e piazza 5 Dicembre è stato messo in atto con lavori già aggiudicati.

Per l’area montana, risorse pari a 2.321.013,85 euro sono state allocate per l’intervento di rigenerazione dell’area polisportiva nella località Santa Maria – Sambiase nord, con progetto esecutivo e lavori aggiudicati.

Ulteriori finanziamenti sono stati garantiti per la riqualificazione del Teatro Costabile, l’edificio scolastico Borrello-Fiorentino, la messa in sicurezza dell’ex discarica Bagni e la sicurezza del territorio a rischio idrogeologico del centro storico di Lamezia Terme. Progetti e finanziamenti complessivi convergenti con il Pnrr, PiNQuA, Agenda Urbana, la Rigenerazione urbana, e il 2024 segna l’apertura dei cantieri finanziati con il Pnrr.