Provinciali a Catanzaro, Montuoro plaude al risultato della lista “Venti da Sud”

“La riconferma di Mimmo Donato, Pietro Fazio e Francesco Fragomele alle elezioni per il rinnovo dell’assise provinciale di Catanzaro è un risultato davvero straordinario: per la seconda volta consecutiva, la lista “Venti da Sud” si è dimostrata all’altezza di una sfida così importante”. Ѐ quanto ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro.

“Sono particolarmente soddisfatto – ha aggiunto Montuoro – per l’esito di una prova che ha richiesto uno sforzo corale notevole, premiando, alla fine, l’impegno dei candidati. “Venti da Sud” ha fatto registrare il maggior numero di amministratori che hanno dato il loro consenso, per un totale di oltre 20mila voti ponderati, ben 201 elettori. Un dato inequivocabile, a riprova del fatto che questa compagine ha ottenuto il giusto riconoscimento, grazie al lavoro eccezionale svolto con grande abnegazione a favore delle collettività. Tanti giovani amministratori di qualità e competenza, con un forte radicamento sul territorio, sono riusciti, nuovamente, a catalizzare la fiducia dei loro omologhi, potendo così continuare a operare nel solco già tracciato”.

Montuoro, quindi, ha sottolineato “l’importanza della sinergia con l’assessore regionale Filippo Pietropaolo, sotto l’attenta regia dell’onorevole Wanda Ferro che, anche in questa occasione, si è distinta per le sue capacità e competenze di coordinamento. All’indomani di questo successo, l’obiettivo di Fratelli d’Italia rimane immutato: lavorare per lo sviluppo di quei territori che la sciagurata riforma, o meglio “deforma”, Delrio ha azzoppato, ridimensionando fortemente gli Enti intermedi. Province che, fino all’entrata in vigore di quel provvedimento insensato, riuscivano a farsi carico delle numerose istanze provenienti dalle comunità”.

Il consigliere regionale di Fdi ha rimarcato soprattutto come “la Provincia di Catanzaro è un ente strategico, che sicuramente ha delle difficoltà economiche significative, ma abbiamo la certezza che questo centrodestra, che si conferma maggioranza nell’Ente intermedio, riuscirà a rilanciarne l’azione politica e amministrativa. L’interesse per la Provincia non è mai venuto meno, come attesta l’alta l’affluenza alle urne: quasi il 90 per cento”. Non sono mancati, infine, da parte di Montuoro “i più sentiti ringraziamenti soprattutto all’indirizzo dei non eletti, perché senza il loro apporto non si sarebbe mai potuto raggiungere questo traguardo, e a tutti gli amministratori che, ancora una volta, hanno deciso di riporre la loro fiducia in questa compagine politica”.