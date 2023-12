Vertenza Abramo Customer Care: decisioni Tim rinviate di tre mesi

Ci sarà una proroga dei contratti di tre mesi per i lavoratori della Abramo Customer Care. E’ quanto si è appreso da fonti qualificate. Secondo quanto si è potuto sapere la decisione dell’azienda è stata resa nota dopo che tra ieri e oggi, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha avuto diverse interlocuzioni con Tim. E nel tardo pomeriggio di oggi l’azienda ha comunicato al governatore che ci sarà la proroga. La Regione Calabria, è stato assicurato dalle fonri, continuerà a lavorare nelle prossime settimane al fine di trovare una soluzione strutturale per il futuro dei lavoratori, Per 493 dipendenti, in servizio nelle sedi di Catanzaro, Montalto Uffugo, Crotone e Palermo, era stata annunciata nei giorni scorsi la in cassa integrazione a zero ore a partire del primo di gennaio del 2024.

Il sindaco Voce ha appena ricevuto la comunicazione da parte della dott.ssa Sabina Strazzullo, responsabile delle relazioni istituzionali di Tim, la quale ha anticipato che ogni decisione relativa al futuro della commessa con Abramo Customer Care è stata sospesa per tre mesi. Seguirà entro le prossime ore una comunicazione formale in merito da parte di TIM.