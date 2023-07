Catanzaro, da domani la consegna della carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni e alimenti di prima necessità

Da domani mercoledì 19 luglio potranno essere ritirate negli uffici del settore Politiche sociali, in via Fontana Vecchia, le comunicazioni che consentiranno agli aventi diritto di ritirare, negli uffici postali, la carta “Dedicata a te” per l’acquisto di beni e alimenti di prima necessità. Ne dà notizia il medesimo settore, ricordando che i beneficiari della misura sono stati individuati dall’Inps tra i cittadini appartenenti ai nuclei familiari di almeno tre componenti con indicatore ISEE non superiore ai 15.000 euro. L’ammontare del sussidio economico è pari a euro 382,50 e per attivarlo è necessario effettuare un primo pagamento con la carta assegnata entro il 15 settembre 2023.

Il Comune di Catanzaro, dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche, ha quindi predisposto le comunicazioni che contengono il nominativo del beneficiario con il codice della carta assegnata e le modalità per il ritiro alle poste. Sono in totale 2114 le carte generate con riferimento ai beneficiari residenti a Catanzaro ai quali, al fine di garantire una tempestiva definizione delle procedure, le lettere saranno direttamente consegnate presso gli uffici delle politiche sociali. Per riscontrare la propria presenza tra i soggetti aventi diritto, è possibile consultare l’apposito elenco – pubblicato sul portale www.comune.catanzaro.it insieme alle altre informazioni utili – che, nel rispetto della privacy, riporta i numeri di protocollo della Dichiarazione Sostitutiva Unica presentata dall’interessato al fine di ottenere la certificazione Isee.

Gli sportelli di via Fontana Vecchia saranno aperti il lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 16.30; il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30.