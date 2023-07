Catanzaro, Veraldi (Riformisti Avanti): “Gestione del canile approssimativa, continueremo nella nostra battaglia”

“Il sito internet (www.caniledicatanzaro.it) dove si dovrebbero trovare apposite sezioni con le schede degli “ospiti” del canile presenti nella struttura e pagato con soldi pubblici risulta inutilizzato da tempo.

Dopo la mia denuncia in Consiglio Comunale, l’interrogazione scritta a chi ha la delega alle partecipate, pare che abbiano iniziato a caricare le foto degli ospiti presenti nell’Oasi Canina, loc. Maricello di San Floro.

Altra vergogna catanzarese e di mala politica! Noi siamo per la diversa politica che è il rigetto di una mala politica. Adesso continuiamo la battaglia per le condizioni non a norma del canile, anche questo a mio avviso gestito in modo approssimativo dalla società Catanzaro Servizi al 100% partecipata del Comune di Catanzaro.

Chi ha sbagliato? Lo scopriremo presto! Inizia una narrazione dei nostri tempi, che bussa alla porta in una società che ha bisogno di un nuovo alfabeto, meno indecente e meno osceno di quello che abbiamo conosciuto nel corso di questi ultimi anni. Ma, al tempo stesso, anche uno straordinario atto d’amore!”

Lo afferma, in una nota, il consigliere comunale di Riformisti Avanti, Stefano Veraldi.