Veraldi: “Catanzaro Comune Plastic Free? È possibile!”

“In data 25 maggio ho depositato nella seconda commissione Ambiente e Lavori Pubblici la richiesta di adesione del comune di Catanzaro alla proposta della onlus Plastic Free.

Un nuovo obiettivo che dovremo raggiungere in tema di ambiente spero anche grazie alla sensibilità del sindaco Nicola Fiorita e mi auguro, anche da parte dell’assessore al ramo: Catanzaro si aggiungerebbe ai tanti altri comuni della Calabria nell’emissione dell’ordinanza contro il volo dei palloncini.

Un’ordinanza che vieta l’utilizzo e il lancio dei palloncini, nastri colorati e similari alle feste e nei momenti di aggregazione.

A chiederlo all’amministrazione comunale di Catanzaro è il Consigliere Comunale e capogruppo di Riformisti Avanti, Stefano Veraldi, per porre un freno, se non proprio uno stop, all’uso dei palloncini gonfiati ad elio e lanciati in aria. Tale provvedimento potrà ridurre molto il danno ambientale che questi oggetti procurano una volta che ricadono dopo essere scoppiati – spiega Veraldi.

I palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti più pericolosi per animali come tartarughe, uccelli marini e pesci.

Secondo gli studi i pezzi di palloncino costituiscono l’80% dei rifiuti trovati all’interno dello stomaco delle tartarughe marine analizzate e del pescato che purtroppo va a finire sulle nostre tavole. Nello specifico questo provvedimento mostra un altissimo valore simbolico – afferma Veraldi, perché il palloncino deteriorato contribuisce all’eccesso di microplastiche nei mari.

Non si tratta di togliere colore e allegria agli eventi, il fascino del palloncino può rimanere, purché sia ancorato ad un supporto.

L’ordinanza fa parte di una serie d’iniziative eco-compatibili che andranno organizzate attraverso i referenti Plastic Free e attraverso l’input continuo del segretario generale della ONLUS; momenti di sensibilizzazione importanti che daranno nuovo vigore al senso civico del territorio, come quella prevista per giorno 9 luglio dalle 17:30 in poi sul lungomare del quartiere Lido – terrazza Saliceti che riguarderà una raccolta mozziconi con la partecipazione di associazioni presenti sul territorio e famiglie con bambini.

La manifestazione di giorno 9 luglio sarà sponsorizza a livello nazionale da Radio 105 e Trenitalia che sui loro canali social daranno visibilità a tutte le manifestazioni che si svolgeranno nel mese di luglio”. Lo afferma in una nota il Consigliere Comunale Stefano Veraldi di Riformisti Avanti.