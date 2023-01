Le aziende del territorio accolgono gli studenti dell’indirizzo agrario dell’IPS di Lamezia Terme

Si è conclusa la prima fase del percorso PCTO, Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, per le classi quarte e quinte ad indirizzo agrario dell’IPSASR di Lamezia Terme, zona Savutano. Gli studenti, affiancati dai tutor scolastici, proff. Gennarino Ruberto ed Alessandro Perugino, hanno effettuato un periodo di stage nel corso del quale hanno avuto la possibilità di arricchire la loro preparazione scolastica con l’acquisizione di competenze tecnico-pratiche spendibili nel mondo del lavoro. Il tutto è stato reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di importanti aziende del territorio lametino che hanno accolto gli studenti permettendo loro di sperimentare questa importante opportunità formativa. Nello specifico, le attività in cui i ragazzi sono stati impegnati hanno riguardato il vivaismo viticolo presso l’azienda Vivai Maiorana di Acconia di Curinga (CZ), la gestione di un’azienda zootecnica ad impronta biologica presso l’azienda agricola Palazzo Ranch di Lamezia Terme, la conduzione di un’azienda olearia presso le aziende agricole De Sando SRL (San Pietro a Maida) e Folino Gallo (Maida) e, infine, le attività di compravendita economica presso la Rivendita Tabacchi Orlando di Lamezia Terme.

Grande soddisfazione per l’ottima conclusione del percorso è stata espressa da tutti i soggetti coinvolti: tutor aziendali e scolastici, Dirigente Scolastica e, non ultimi, gli studenti la cui entusiastica partecipazione è stata fondamentale per la buona riuscita del progetto.