Maltempo, Amalia Bruni: “Gravissimi i danni, dal litorale Gizzeria fino a Nocera Terinese. Presentata mozione per capire perché i lavori di messa in sicurezza non sono mai partiti”

“Le forti piogge degli ultimi giorni hanno interessato buona parte della nostra regione e anche la Strada Statale 18 Tirrena inferiore che ha subito gravi danni, con rischi alla circolazione stradale e problemi a tutta la cittadinanza. Purtroppo i nostri territori sono spesso soggetti ad eventi franosi per cui già da 5 anni sono stati appaltati i lavori d’Intervento integrato opere di difesa costiera” per il litorale Gizzeria Fiume Savuto fino a Nocera Terinese, quest’ultimo particolarmente colpito dall’ultimo nubifragio. Il problema è che nonostante i lavori siano stati finanziati con oltre un milione e mezzo di euro e regolarmente appaltati, con inizio previsto per il 14 marzo e consegna per il 16 ottobre 2022, ad oggi non sono nemmeno cominciati. Ed è per questo che ho depositato in Consiglio Regionale una mozione al fine di ottenere una risposta ufficiale su questo assurdo e clamoroso ritardo negli interventi di messa in sicurezza di una delle zone più belle d’Italia, sollecitando chi di dovere ad avviarli nel minor tempo possibile”.

Lo scrive in una nota Amalia Bruni, leader dell’opposizione in Consiglio Regionale.