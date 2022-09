“Yes I Start Up”, la Camera di Commercio forma gratuitamente i giovani aspiranti imprenditori

È un’opportunità da non perdere quella di “Yes I Start Up”, il percorso di formazione per aspiranti imprenditori che la Camera di Commercio di Catanzaro avvierà nel mese di novembre e che sta raccogliendo già le adesioni del pubblico a cui è dedicato, giovani disoccupati dai 18 ai 35 anni che abbiano il sogno di mettersi in proprio e che grazie a questo strumento formativo gratuito hanno l’opportunità concreta di realizzarlo attraverso la possibilità di accedere a linee di finanziamento dedicate.

L’attività di formazione mirata arricchita da assistenza personalizzata si svolgerà in modalità FAD e prevede un percorso della durata di 60 ore complessive più altre 20 di assistenza specialistica. L’accompagnamento dalla fase di start-up alla realizzazione dell’idea imprenditoriale, anche grazie agli incentivi per la creazione di impresa, è reso disponibile dalla Camera di Commercio di Catanzaro a livello regionale tramite il Progetto “Yes I Start Up Calabria” iniziativa promossa dalla Regione Calabria attraverso un accordo istituzionale attuato dall’Ente Nazionale per il Microcredito. Il percorso formativo consente agli aspiranti imprenditori di tutti i settori (ad eccezione del comparto della produzione agricola e della pesca, ma non delle attività di trasformazione).

«Abbiamo arruolato un pool di professionisti a disposizione, gratuitamente, per aiutare a verificare la sostenibilità economica dell’idea imprenditoriale che si vuole realizzare e per predisporre la richiesta di finanziamento – ha spiegato il segretario generale della Camera di Commercio, Bruno Calvetta -. Tutti coloro che frequenteranno il nostro percorso in programma il prossimo 21 novembre avranno fino a 9 punti in più nella valutazione della richiesta di finanziamento».

«Vogliamo contribuire in maniera concreta alla possibilità, per i giovani aspiranti imprenditori, di realizzare il loro sogno d’impresa – ha aggiunto il Commissario straordinario dell’Ente, Daniele Rossi -. Le loro idee, specie se innovative e capaci di creare un nuovo modo di fare impresa in Calabria, possono cambiare le sorti di una regione che proprio sui suoi giovani deve costruire il suo presente e il suo futuro».

Tutte le informazioni sul progetto “Yes I Start Up – Calabria” sono disponibili telefonando allo 0961888261 o scrivendo all’indirizzo e-mail: yesistartupcalabria@cz.camcom.it