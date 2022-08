Antonio Corsi (Volare Alto): “Catanzaro Servizi è un’emergenza gestionale. Il sindaco Fiorita valuti l’attività del management”

“Al momento della formazione della giunta ho espresso il mio augurio di buon lavoro alla squadra del sindaco Fiorita. Non ho dato alcun giudizio sulla professionalità dei singoli assessori, per come è giusto che sia ed ho rimandato la valutazione in futuro, dopo la manifestazione delle azioni. Ho aperto un credito al nuovo esecutivo sempre nel solco del mandato conferitomi dagli elettori, essere consigliere di opposizione in modo critico e responsabile. Ho tuttavia sottolineato al sindaco Fiorita l’esigenza della discontinuità, senza ripetere azioni politiche ed amministrative che si prefigurino come la continuazione delle incrostazioni delle amministrazioni Abramo, rispetto alle quali sarò oppositore impietoso, così come ho fatto da almeno dieci anni”. Così in una nota Antonio Corsi, di “Volare Alto”.

“Ciò detto ho chiesto al sindaco Fiorita una maggiore attenzione sulle partecipate, anche in virtù della delega da lui trattenuta, – prosegue – ma in particolare ho chiesto un’azione di verifica sull’operato del management di Catanzaro Servizi, per una serie di azioni che non risolvono le criticità rilevate dal Mef. In tal senso ho segnalato al sindaco Fiorita la vicenda, avvenuta in campagna elettorale, del trasferimento degli uffici di Catanzaro Servizi da un locale di proprietà, ad altro preso in fitto, un fatto che determina un aumento dei costi fissi per la società partecipata, il cui immobile di proprietà è stato ceduto a titolo gratuito ad ente del Terzo Settore(?)

Se da un lato non posso non esprimere la mia gratitudine per l’attività che quotidianamente il personale di Catanzaro Servizi svolge per il funzionamento dell’Ente comunale, senza il quale ci sarebbe la paralisi delle attività. Dall’altro ho il dovere civico e come consigliere comunale di puntare il dito su alcune anomalie, che durano ormai da anni e che, chiedono di essere chiarite.

Per questo motivo in questi giorni ho depositato regolare interrogazione a risposta scritta al sindaco Fiorita anche in qualità di delegato alle partecipate, oltre che formale richiesta di accesso agli atti, con la quale chiedo, la verifica degli atti e contratti, in particolare quelli sotto soglia, prodotti negli ultimi anni e soprattutto la verifica degli standard di trasparenza, quelli evidenziati dalla verifica del Mef. Ho chiesto che vengano verificati gli equilibri costi/benefici su tutti i servizi affidati alla partecipata, come quelli cimiteriali anche perché il Consiglio comunale passato ha garantito economicamente la ricapitalizzazione con una cifra superiore a 500mila euro, mentre continua a mancare il piano industriale e, per come è ovvio, la comprensione delle dinamiche di sviluppo programmate in futuro dalla partecipata.

In buona sostanza – conclude Corsi – ho chiesto al sindaco Fiorita di rendersi parte diligente sulla verifica del perché ad ogni cambio del management di Catanzaro Servizi, avvenuto negli anni, non cambia il metodo di azione, che resta immobile nel tempo, quasi a voler sottolineare che più che incrostazioni, potrebbero essere pratiche di gestione non del tutto sostenibili almeno in termini di pubblicità e di equidistanza”.