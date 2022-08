Alecci su formazione gruppo PD alla Provincia di Catanzaro: “Momento importante, un ritorno della discussione politica all’interno dei partiti”

“Oggi ho partecipato alla conferenza stampa per la costituzione del Gruppo del Partito Democratico alla Provincia di Catanzaro, tenutasi all’interno della “Sala Giunta”. Un momento molto importante che, al di là del puro aspetto formale, rappresenta un altro passaggio decisivo del ritorno del confronto e della discussione politica all’interno dei partiti, luoghi di concertazione con una presenza reale sui territori e una maggiore vicinanza alle esigenze dei cittadini. Gli ultimi anni, anche a causa di alcuni errori fatti dalla politica, sempre più lontana dalla gente, erano stati caratterizzati dall’emergere di movimenti populisti che nel giro di pochissimo tempo hanno dimostrato tutta la loro sterilità e la loro totale incapacità nel guidare un vero e proprio rinnovamento. Dopo la stagione dei Congressi, il Partito Democratico anche in Calabria ha intrapreso, invece, un nuovo corso, basato sulla rivitalizzazione dei circoli e sulla partecipazione della gente: momenti come quelli di oggi rappresentano passaggi fondamentali all’interno di questo nuovo percorso di crescita”. Lo afferma in una nota il consigliere Ernesto Alecci in merito alla formazione del gruppo del Partito Democratico alla Provincia di Catanzaro.

“Come è noto, la Provincia di Catanzaro sta attraversando un momento molto delicato e per questo motivo occorre intraprendere una serie di scelte basate sulla serietà e sulla responsabilità, da parte di tutti i membri del Consiglio. Per questo motivo intendo augurare una buona continuazione del già ottimo lavoro svolto per il bene dell’ente intermedio ai tre Consiglieri Provinciali del Gruppo PD, Gregorio Gallello, Sindaco di Gasperina, Raffele Mercurio, Sindaco di Cropani, Mario Deonofrio, Consigliere di Girifalco. Alla conferenza stampa erano presenti anche Domenico Giampà e Giusy Iemma, rispettivamente segretario provinciale e Presidente dell’Assemblea Regionale del Partito Democratico”.